Nuoto, Europei 2021: risultati 17 maggio. Italia bronzo nella 4×100, brillano Miressi e Martinenghi, delude Detti (Di lunedì 17 maggio 2021) Prima giornata di finali negli Europei 2021 di Nuoto in corsia e primi risultati che vale la pena raccontare con tanti atleti azzurri impegnati in questo day-1 a Budapest (Ungheria). nella finale dei 400 misti donne l’ungherese Katinka Hosszu ha fatto valere il proprio peso di pluricampionessa olimpica, mondiale ed europea. L’alternarsi degli stili è sempre una cosa che lei gradisce e il crono di 4’34?76 è da accogliere con il sorriso in casa magiara. A completare il podio l’altra ungherese (classe 2003) Viktoria Mihalyvari (4’36?81) e la britannica Aimee Willmott (4’36?81). Peccato per Ilaria Cusinato, in lizza per la top-3 fino alla frazione a rana, poi nello stile libero un leggero calo. Tuttavia, il 4’38?08 (quarto posto) è decisamente buono perché era un crono che la veneta non nuotava da due ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Prima giornata di finali neglidiin corsia e primiche vale la pena raccontare con tanti atleti azzurri impegnati in questo day-1 a Budapest (Ungheria).finale dei 400 misti donne l’ungherese Katinka Hosszu ha fatto valere il proprio peso di pluricampionessa olimpica, mondiale ed europea. L’alternarsi degli stili è sempre una cosa che lei gradisce e il crono di 4’34?76 è da accogliere con il sorriso in casa magiara. A completare il podio l’altra ungherese (classe 2003) Viktoria Mihalyvari (4’36?81) e la britannica Aimee Willmott (4’36?81). Peccato per Ilaria Cusinato, in lizza per la top-3 fino alla frazione a rana, poi nello stile libero un leggero calo. Tuttavia, il 4’38?08 (quarto posto) è decisamente buono perché era un crono che la veneta non nuotava da due ...

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD ITALIANO NEI 100 SL PER MIRESSI L'azzurro ha nuotato in 47''74 la 1^ frazione della… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - OA_Sport : #NUOTO #Europei Italia bronzo nella 4×100, brillano Miressi e Martinenghi, delude Detti - Enzolott : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD ITALIANO NEI 100 SL PER MIRESSI L'azzurro ha nuotato in 47''74 la 1^ frazione della 4X100 #Sk… -