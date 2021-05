Nuoto, Europei 2021, prima giornata (17 maggio). Subito le star azzurre in acqua. Detti e la 4×100 a caccia del podio (Di lunedì 17 maggio 2021) Pellegrini, Martinenghi, Quadarella, Ceccon, Di Liddo, Detti e De Tullio. L’Italia cala gli assi da Subito nella piscina della Duna Arena che vivrà oggi la prima giornata degli Europei (lunedì 17 maggio, batterie alle 10, semifinali e finali dall 18) con tante gare interessanti nelle quali gli azzurri possono recitare il ruolo di protagonisti. Partiamo dalle gare che assegnano da Subito le medaglie. A caccia del podio e magari anche del gradino più alto, va Gabriele Detti che affronta la gara preferita, i 400 stile libero che hanno più di un pretendente, a partire dal lituano Danas Rapsys, che se è in condizione è sicuramente il favorito numero uno per l’oro. Attenzione ai britannici che hanno strabiliato soprattutto ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Pellegrini, Martinenghi, Quadarella, Ceccon, Di Liddo,e De Tullio. L’Italia cala gli assi danella piscina della Duna Arena che vivrà oggi ladegli(lunedì 17, batterie alle 10, semifinali e finali dall 18) con tante gare interessanti nelle quali gli azzurri possono recitare il ruolo di protagonisti. Partiamo dalle gare che assegnano dale medaglie. Adele magari anche del gradino più alto, va Gabrieleche affronta la gara preferita, i 400 stile libero che hanno più di un pretendente, a partire dal lituano Danas Rapsys, che se è in condizione è sicuramente il favorito numero uno per l’oro. Attenzione ai britannici che hanno strabiliato soprattutto ...

