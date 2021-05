Nuoto, Europei 2021: pagelle 17 maggio. Detti ingolfato, 4×100 sl donne appannata. Miressi e Martinenghi convincenti (Di lunedì 17 maggio 2021) ILARIA CUSINATO 7: Sente profumo di Europa e ritrova antiche sensazioni per sette ottavi di gara. C’era un argento europeo da difendere e sembra poterlo fare fino all’ultima vasca quando perde contatto con la giovane ungherese uscendo dai radar del podio. Rispetto alla Cusinato abulica delle ultime due stagioni, questa è una versione nuova e che lascia ben sperare: disputare una finale olimpica non è più un sogno. SARA FRANCESCHI 5.5: Che non fosse il prototipo della continuità si è capito da un po’ ma quando al mattino sembra trascinarsi verso il traguardo priva di verve ed energia lo sconforto rischia di prendere il sopravvento. Per fortuna salva il posto in finale dove dimostra comunque di non aver perso tutto lo smalto di Riccione anche se da lei qualcosa in più si attendeva. GABRIELE Detti 4: Troppo brutto per essere vero. Nuota un primo 200 di apparente attesa in ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) ILARIA CUSINATO 7: Sente profumo di Europa e ritrova antiche sensazioni per sette ottavi di gara. C’era un argento europeo da difendere e sembra poterlo fare fino all’ultima vasca quando perde contatto con la giovane ungherese uscendo dai radar del podio. Rispetto alla Cusinato abulica delle ultime due stagioni, questa è una versione nuova e che lascia ben sperare: disputare una finale olimpica non è più un sogno. SARA FRANCESCHI 5.5: Che non fosse il prototipo della continuità si è capito da un po’ ma quando al mattino sembra trascinarsi verso il traguardo priva di verve ed energia lo sconforto rischia di prendere il sopravvento. Per fortuna salva il posto in finale dove dimostra comunque di non aver perso tutto lo smalto di Riccione anche se da lei qualcosa in più si attendeva. GABRIELE4: Troppo brutto per essere vero. Nuota un primo 200 di apparente attesa in ...

