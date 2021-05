Nuoto, Europei 2021: Kliment Kolesnikov vola nei 50 dorso e stabilisce il primato del mondo (Di lunedì 17 maggio 2021) Il russo Kliment Kolesnikov batte un colpo e lo fa fin delle semifinali dei 50 dorso degli Europei 2021 di Nuoto di scena a Budapest (Ungheria). Acqua bianca nella vasca della Duna Arena e Kolesnikov lascia tutti a bocca aperta, diventando il primo uomo sul pianeta a infrangere il muro dei 24? (23?93). Una progressione pazzesca del russo che, con grandissima acquaticità, ha toccato la piastra, distanziando considerevolmente tutti gli avversari e facendo capire che la condizione è strepitosa. In chiave azzurra Simone Sabbioni ha nuotato abbastanza bene, ma non ha infranto la barriera dei 25?: 25?02 per il romagnolo, che comunque è piaciuto per il piglio con cui ha gareggiato. Lo rivedremo in finale, mentre nulla da fare per Thomas Ceccon (14° con il tempo di 25?26). ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Il russobatte un colpo e lo fa fin delle semifinali dei 50deglididi scena a Budapest (Ungheria). Acqua bianca nella vasca della Duna Arena elascia tutti a bocca aperta, diventando il primo uomo sul pianeta a infrangere il muro dei 24? (23?93). Una progressione pazzesca del russo che, con grandissima acquaticità, ha toccato la piastra, distanziando considerevolmente tutti gli avversari e facendo capire che la condizione è strepitosa. In chiave azzurra Simone Sabbioni ha nuotato abbastanza bene, ma non ha infranto la barriera dei 25?: 25?02 per il romagnolo, che comunque è piaciuto per il piglio con cui ha gareggiato. Lo rivedremo in finale, mentre nulla da fare per Thomas Ceccon (14° con il tempo di 25?26). ...

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria Euro nuoto: Detti e Cusinato quarti. Kolesnikov record mondiale nei 50 dorso (Sa… - ComunediGenova : EUROPEI DI NUOTO PARALIMPICO L’atleta genovese #FrancescoBocciardo sul podio: primo nei 50 metri stile libero categ… -