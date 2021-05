Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste – 4° giorno | 17 maggio

(Di lunedì 17 maggio 2021) In attesa della, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suoconsolatore, che resti sempre con noi Lafu il momento solenne in cui lodiscese su Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo, donando loro quella forza che rese gli apostoli capaci di portare l’annuncio del Vangelo e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pál annuncia laSpirito Santo, che inizia oggi e si concluderà con la festa delle Pentecoste. Ogni sera, la preghiera sarà guidata da una parrocchia diversa, e verrà trasmessa in ...Sarà unadi Pentecoste speciale, quella prevista per quest'anno, con la preparazione immediata di ... Vogliamo ridare primatoSpirito Santo se vogliamo che il Paese torni a vivere ed esca ...Preghiamo questa grande santa, nota per aver concesso grazie in situazioni davvero impensabili da risolvere umanamente.In un messaggio video, mons. Pál annuncia la novena allo Spirito Santo, che inizia oggi e si concluderà con la festa delle Pentecoste. Ogni sera, la preghiera sarà guidata da una parrocchia diversa, e ...