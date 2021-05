Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili – 5° giorno (Di lunedì 17 maggio 2021) Preghiamo questa grande Santa, nota per aver concesso grazie in situazioni davvero impensabili da risolvere umanamente. Santa Rita da Cascia (Roccaporena, 1381 – Cascia, 22 maggio 1457) fu moglie, madre, vedova e religiosa. La sua santità si rifletteva in ogni fase della sua vita. Nel corso degli anni, la sua integrità, devozione e carità sono L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 17 maggio 2021) Preghiamo questa grande, nota per aver concesso grazie in situazioni davvero impensabili da risolvere umanamente.da Cascia (Roccaporena, 1381 – Cascia, 22 maggio 1457) fu moglie, madre, vedova e religiosa. La sua santità si rifletteva in ogni fase della sua vita. Nel corso degli anni, la sua integrità, devozione e carità sono L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

lastelluccia1 : Novena a Santa Rita da Cascia @RepettoTiziano @CIRENEI2 - lastelluccia1 : Novena a Santa Rita da Cascia - 80Ciaccarini : RT @PaterCustos: 'Come un albero inaridito, ricevendo l’acqua, torna a germogliare, così l’anima peccatrice, resa degna del dono dello Spir… - PaterCustos : 'Come un albero inaridito, ricevendo l’acqua, torna a germogliare, così l’anima peccatrice, resa degna del dono del… - GesAU_it : ? ? ? Nono giorno???? NOVENA DELLE ROSE in onore di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona di questo gruppo, dal 9 al… -