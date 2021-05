Noto Attore De Il Paradiso Delle Signore Beccato Al Talent: L’avete Già Visto! (Di lunedì 17 maggio 2021) Ricordate chi è uno dei protagonisti della fiction televisiva dal grande seguito in Rai? Aveva partecipato ad una trasmissione di prestigio! In pochi si aspettavano un successo così roboante, in qualità di ascolti e colpi a sorpresa per Il Paradiso Delle Signore. La nota fiction della Rai era partita con il piede sul “freno”, senza essere certa di raccogliere entusiasmo e invece sembra che le cose si siano messe per il verso giusto. Il merito di tutto ciò è certamente del cast di produzione, per aver scritto un copione che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Ma anche degli artisti sul set, che con le loro battute e il modo di recitare hanno regalato grande soddisfazione, nonchè apportare un pubblico sempre più numeroso in Rai. Proprio uno dei tanti interpreti della serie televisiva di grande fascino e romanticismo è stato ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Ricordate chi è uno dei protagonisti della fiction televisiva dal grande seguito in Rai? Aveva partecipato ad una trasmissione di prestigio! In pochi si aspettavano un successo così roboante, in qualità di ascolti e colpi a sorpresa per Il. La nota fiction della Rai era partita con il piede sul “freno”, senza essere certa di raccogliere entusiasmo e invece sembra che le cose si siano messe per il verso giusto. Il merito di tutto ciò è certamente del cast di produzione, per aver scritto un copione che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Ma anche degli artisti sul set, che con le loro battute e il modo di recitare hanno regalato grande soddisfazione, nonchè apportare un pubblico sempre più numeroso in Rai. Proprio uno dei tanti interpreti della serie televisiva di grande fascino e romanticismo è stato ...

Advertising

TV_Italiana : E se il nuovo conduttore di #XFactor non fosse un conduttore? ?? Stando ad un rumor di Dagospia, al posto di… - Fillu84 : @InMonsterland Esatto, se manifesti per tematiche che possono far comodo alla sinistra bene, altrimenti sei irrespo… - infoitcultura : Lei è Ginevra, suo padre è un noto attore: la riconoscete? - sigma_tao : la divina commedia insegna Anthony Peter Musante, noto come Tony (Bridgeport, New York, 26 ), è stato un attore g… - sigma_tao : Anthony 'Tony' Anholt (Singapore, Londra, 26 ) è stato un attore britannico. È noto particolarmente per essere st… -