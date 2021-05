"Non sei abituato a fare la fila". Basta una frase e Scanzi impazzisce: rissa dalla Gruber, finisce malissimo | Video (Di lunedì 17 maggio 2021) A Otto e Mezzo - la trasmissione di approfondimento politico condotta da Lilli Gruber e in onda su La7 - si è verificato uno scontro piuttosto acceso tra due ospiti. Si tratta di Andrea Scanzi e Giuliano Guida Bardi, che non se le sono mandate a dire e hanno alzato i toni fino a quando non sono stati riportati all'ordine della padrona di casa. Tutto è partito da una piccola gaffe che l'imprenditore nonché vicepresidente di Federalberghi Sud Sardegna ha commesso con l'epidemiologica Stefania Salmaso. Dopo aver confuso la sua professione, Bardi ha attaccato tutti quegli scienziati catastrofisti che si sono visti in tv nelle ultime settimane. In particolare se l'è presa con Massimo Galli e Andrea Crisanti: “Abbiamo visto di tutto, epidemiologi, esperti di zanzare, pseduo-virologi. Se c'è un momento perfetto per ritirarsi dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) A Otto e Mezzo - la trasmissione di approfondimento politico condotta da Lillie in onda su La7 - si è verificato uno scontro piuttosto acceso tra due ospiti. Si tratta di Andreae Giuliano Guida Bardi, che non se le sono mandate a dire e hanno alzato i toni fino a quando non sono stati riportati all'ordine della padrona di casa. Tutto è partito da una piccola gaffe che l'imprenditore nonché vicepresidente di Federalberghi Sud Sardegna ha commesso con l'epidemiologica Stefania Salmaso. Dopo aver confuso la sua professione, Bardi ha attaccato tutti quegli scienziati catastrofisti che si sono visti in tv nelle ultime settimane. In particolare se l'è presa con Massimo Galli e Andrea Crisanti: “Abbiamo visto di tutto, epidemiologi, esperti di zanzare, pseduo-virologi. Se c'è un momento perfetto per ritirarsi...

