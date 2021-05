Nikita Contini corre per i tifosi del Napoli, ora prendiamoci la Champions League (Di lunedì 17 maggio 2021) Grazie Nikita Contini, perché in quella corsa euforica senza nessuna ragione c’era ogni singolo tifoso del Napoli. Si, caro Nikita volevamo correre lì con te ed abbracciare il compagno Zielinski che dopo il gol di Insigne aveva messo una pietra su una partita carica di ansia e adrenalina. Vincere a Firenze, la ‘maledetta’ Firenze, non era semplice. Anche perché la Fiorentina, giustamente, ha giocato la sua partita senza fare sconti a nessuno. Questo impreziosisce ancora di più la vittoria del Napoli che è sempre stato in controllo della partita, ma è ovvio e naturale, che con il passare dei minuti e con il gol che non arrivava l’ansia cresceva nella testa e nelle gambe dei calciatori. L’esultanza di Nikita Contini Il gol segnato da Insigne al 56? è ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 maggio 2021) Grazie, perché in quella corsa euforica senza nessuna ragione c’era ogni singolo tifoso del. Si, carovolevamore lì con te ed abbracciare il compagno Zielinski che dopo il gol di Insigne aveva messo una pietra su una partita carica di ansia e adrenalina. Vincere a Firenze, la ‘maledetta’ Firenze, non era semplice. Anche perché la Fiorentina, giustamente, ha giocato la sua partita senza fare sconti a nessuno. Questo impreziosisce ancora di più la vittoria delche è sempre stato in controllo della partita, ma è ovvio e naturale, che con il passare dei minuti e con il gol che non arrivava l’ansia cresceva nella testa e nelle gambe dei calciatori. L’esultanza diIl gol segnato da Insigne al 56? è ...

