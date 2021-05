Nicola: “Il pari del Benevento non ci condiziona, meritiamo la salvezza” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLazio-Torino può valere una stagione. L’allenatore granata Davide Nicola ha presentato l’appuntamento di domani (ore 20.30, stadio Olimpico di Roma) provando a trasmettere serenità ai suoi e dichiarando che il pari tra il Benevento e il Crotone non condizionerà le sue scelte. In caso di pareggio i granata sarebbero salvi condannando proprio la Strega alla retrocessione in B e rendendo ininfluente il confronto diretto di domenica prossima. Le sue parole: Lazio – “La Lazio ha un organico qualitativo, composto da giocatoi che si conoscono molto bene e hanno l’abilità di verticalizzare con immediatezza. Per questo secondo me siamo in grado di fare una partita che esprima soprattutto noi stessi”. Energia – “Non è una questione di calma ma di energia, nelle ultime due gare non l’abbiamo dosata bene e quindi non ci ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLazio-Torino può valere una stagione. L’allenatore granata Davideha presentato l’appuntamento di domani (ore 20.30, stadio Olimpico di Roma) provando a trasmettere serenità ai suoi e dichiarando che iltra ile il Crotone non condizionerà le sue scelte. In caso di pareggio i granata sarebbero salvi condannando proprio la Strega alla retrocessione in B e rendendo ininfluente il confronto diretto di domenica prossima. Le sue parole: Lazio – “La Lazio ha un organico qualitativo, composto da giocatoi che si conoscono molto bene e hanno l’abilità di verticalizzare con immediatezza. Per questo secondo me siamo in grado di fare una partita che esprima soprattutto noi stessi”. Energia – “Non è una questione di calma ma di energia, nelle ultime due gare non l’abbiamo dosata bene e quindi non ci ...

