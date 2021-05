New World, microtransazioni non solo per cosmetici ma anche per boost XP e viaggi veloci? (Di lunedì 17 maggio 2021) Rinviato più volte, il nuovo MMO di Amazon, New World, dovrebbe arrivare il 31 agosto. E questo fine settimana, una voce si è sparsa a macchia d'olio sui social network. In full alpha, il gioco testerebbe l'implementazione di booster per guadagnare XP più facilmente e non solo. Su Reddit, un leaker ha annunciato che i giocatori alpha avevano appena scoperto in un recente aggiornamento un "Negozio di valute premium" con questa descrizione: "New World introduce acquisti in-game per oggetti cosmetici speciali per i giocatori e le loro case. Venderemo cosmetici, sotto forma di skin, colori, stemmi ed emoticon. Saremo in grado di vendere bonus che aiuteranno i giocatori a migliorare il loro tempo speso a migliorare il loro personaggio e le abilità di scambio. Ci impegniamo a mantenere ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) Rinviato più volte, il nuovo MMO di Amazon, New, dovrebbe arrivare il 31 agosto. E questo fine settimana, una voce si è sparsa a macchia d'olio sui social network. In full alpha, il gioco testerebbe l'implementazione dier per guadagnare XP più facilmente e non. Su Reddit, un leaker ha annunciato che i giocatori alpha avevano appena scoperto in un recente aggiornamento un "Negozio di valute premium" con questa descrizione: "Newintroduce acquisti in-game per oggettispeciali per i giocatori e le loro case. Venderemo, sotto forma di skin, colori, stemmi ed emoticon. Saremo in grado di vendere bonus che aiuteranno i giocatori a migliorare il loro tempo speso a migliorare il loro personaggio e le abilità di scambio. Ci impegniamo a mantenere ...

Advertising

RobertaDowney7 : RT @info_zampa: In TV in Italia si parla della “questione palestinese”. Senza palestinesi! Dal Brave New World è tutto @gadlernertweet @DeB… - BerlinoCP : Abbiamo chiesto all’architetto italo-berlinese 5 luoghi di Berlino per conoscere più a fondo l’architettura della c… - info_zampa : RT @info_zampa: In TV in Italia si parla della “questione palestinese”. Senza palestinesi! Dal Brave New World è tutto @gadlernertweet @DeB… - VenusianFebio : @Mario69994570 @LelloConso @fanpage Ecco appunto. L'intellettualismo della sinistra. Parli di fantomatici liberi, e… - mysticmeance : New world order: Canada, USA, Europe, Russia, Africa, Asia, Chile -