Nella Rai del pensiero unico guai a chi osa criticare l’Unione europea (Di lunedì 17 maggio 2021) Di Gianluigi Paragone. Metti una trasmissione che “gioca” su un menù che tanto piace a Bruxelles: insetti e vermi, vino annacquato e latte di pisello. E poi vedi l’effetto che fa. Crash. L’effetto che fa è un bel crash: i “piùeuropeisti” di Della Vedova aprono le danze e il solito Letta le prosegue, con passo scazonte di chi invocava la libertà di espressione per Fedez sul ddl Zan e ora invoca la censura contro chi attacca l’Europa. A ruota si mette viale Mazzini per bocca dell’amministratore delegato Fabrizio Salini (persona che conosco e del quale non posso non ricordare, quando era direttore a La7, la difesa della piena autonomia di espressione mia e della trasmissione La Gabbia) che annuncia futuri provvedimenti. Il crash sta dentro una schizofrenia temporale propria del clima pessimo che stiamo vivendo: il primo maggio fanno le barricate sul ddl Zan in difesa della ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 17 maggio 2021) Di Gianluigi Paragone. Metti una trasmissione che “gioca” su un menù che tanto piace a Bruxelles: insetti e vermi, vino annacquato e latte di pisello. E poi vedi l’effetto che fa. Crash. L’effetto che fa è un bel crash: i “piùeuropeisti” di Della Vedova aprono le danze e il solito Letta le prosegue, con passo scazonte di chi invocava la libertà di espressione per Fedez sul ddl Zan e ora invoca la censura contro chi attacca l’Europa. A ruota si mette viale Mazzini per bocca dell’amministratore delegato Fabrizio Salini (persona che conosco e del quale non posso non ricordare, quando era direttore a La7, la difesa della piena autonomia di espressione mia e della trasmissione La Gabbia) che annuncia futuri provvedimenti. Il crash sta dentro una schizofrenia temporale propria del clima pessimo che stiamo vivendo: il primo maggio fanno le barricate sul ddl Zan in difesa della ...

