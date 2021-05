Nella notte sbarcati 134 migranti a Lampedusa, ma altre navi in difficoltà nel Mediterraneo (Di lunedì 17 maggio 2021) Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa, un trend sempre in crescita, complice il clima caldo e più favorevole per la partenza di barche e barchini dalle coste del Nord Africa. Nella notte è ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 maggio 2021) Continuano gli sbarchi di, un trend sempre in crescita, complice il clima caldo e più favorevole per la partenza di barche e barchini dalle coste del Nord Africa.è ...

Advertising

fattoquotidiano : Gaza, le bombe di Israele sfiorano l’Agenzia Onu per i rifugiati. Nella notte 150 razzi nella Striscia. Al Jazeera:… - Agenzia_Ansa : Un'ampia voragine si è aperta nella notte nella zona della Sanità, a Napoli. Non ci sono feriti #ANSA… - emergenzavvf : Spento nella notte l’#incendio in un autodemolitore a Paderno D’Adda (LC). Più di trenta le vetture coinvolte, inte… - lallaforisma : RT @Carmela_oltre: ...ce l'hai tu il cuore, è nella stessa posizione del mio... un po' sulla sinistra, ha per caso, quando si sveglia di no… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Non si fermano gli sbarchi a #Lampedusa. E' stato soccorso nella notte un barcone con 61 persone a bordo, tra cui 8 mino… -