Nella giungla dei rider in cerca di diritti e contratti | a Bergamo sono “fantasmi”

(Di lunedì 17 maggio 2021) La prima mossa, su un’ideale scacchiera, l’ha fatta Assodelivery, l’associazione del settore del cibo a domicilio che rappresenta alcune tra le piattaforme più note, come Deliveroo, UberEats e Glovo. A settembre dello scorso anno, infatti, l’intesa con il sindacato Ugl per un contratto collettivo nazionale specifico per i ciclofattorini “per la prima volta in Europa”, avevano esultato le parti. Un accordo che ha scatenato un domino nel mondo deis, con Cgil, Cisl e Uil che avevano immediatamente alzato le barricate definendolo “illegittimo” e “penalizzante”, nonché raggiunto grazie a un interlocutore “di comodo”. La seconda conseguenza di quella firma è arrivata invece dall’interno, con JustEat che pochi giorno dopo l’entrata in vigore ha deciso di abbandonare Assodelivery e continuare in solitaria sulla propria strada. Quale? Quella dell’assunzione dei ...