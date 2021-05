Nel Lazio il ddl Zan è già legge: inviate alle scuole le istruzioni per imporre il gender in classe (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Lazio si è portato avanti rispetto al ddl Zan e, mentre in Parlamento ancora si discute se adottare quel testo o superarlo, alle «scuole di ogni ordine e grado» sono già arrivate le «linee guida» per le «Strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere». Insomma, alle scuole del Lazio sono arrivate le istruzioni su come introdurre l’ideologia gender e i suoi diktat fin dalle prime classi. Lo “spettro di genere” per superare il “binarismo sessuale” Il documento con le «strategie», elaborate «dal Servizio per l’adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP) dell’Azienda Ospedaliera San Camillo», è reperibile sul sito dell’Ufficio scolastico regionale del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilsi è portato avanti rispetto al ddl Zan e, mentre in Parlamento ancora si discute se adottare quel testo o superarlo,di ogni ordine e grado» sono già arrivate le «linee guida» per le «Strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere». Insomma,delsono arrivate lesu come introdurre l’ideologiae i suoi diktat fin dprime classi. Lo “spettro di genere” per superare il “binarismo sessuale” Il documento con le «strategie», elaborate «dal Servizio per l’adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP) dell’Azienda Ospedaliera San Camillo», è reperibile sul sito dell’Ufficio scolastico regionale del ...

