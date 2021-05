Nazionale | Roberto Mancini rinnova fino al 2026

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il commissario tecnicohato il suo contrattoalcon laazzurra. A darne l'annuncio è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine dei lavori del consiglio federale. “Sono molto felice: abbiamo allungato il contratto e ci saranno tante manifestazioni da affrontare insieme. Vincere non è semplice, ma è l'obiettivo e abbiamo tanti giovani sui quali puntare. La speranza è che questo lavoro che abbiamo avviato possa portare dei frutti molto velocemente. Le cose stanno andando bene, non c'era motivo per lasciarsi” le prime parole didopo l'annuncio del rinnovo del contratto. “Immergersi nel ruolo di ct è stato complicato per uno come me abituato a lavorare sul campo ...