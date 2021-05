Nazionale | Mancini prolunga contratto | ct fino al 2026

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – “Robertoha firmato ilmento delda commissario tecnico dellaal”. Lo ha annunciato il presidente federale, Gabriele Gravina. “Sono molto felice, ringrazio la Federazione e il presidente”, ha detto. “Per noi credo sia un bellissimo momento, abbiamo allungato il, ci saranno tantissime manifestazioni e come ha detto il presidente non è semplice vincere, perché lo fa una sola, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato anni fa che oggi sta dando buoni frutti”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

