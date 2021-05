Nazionale Italiana | Roberto Mancini ha rinnovato fino al 2026

(Di lunedì 17 maggio 2021)sarà il commissario tecnico dellaal. L’ufficialità del rinnovo del tecnico è arrivata tramite le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina in conferenza stampa: “A breve avremo la possibilità di incontrare, con il quale abbiamo firmato il rinnovo di contrattoal”. Il ct guiderà gli azzurri per due Europei e due Mondiali,a quello che si svolgerà in Stati Uniti, Messico e Canada. L'articolo ilNapolista.

Advertising

ilpost : È morto Alessandro Talotti, ex saltatore della nazionale italiana di atletica: aveva 40 anni - FIGC : #15maggio Esattamente 111 anni fa, nel 1910, la prima partita della #Nazionale Italiana. Una foto che racconta la… - Agenzia_Ansa : Rubato a Trani il furgone della 'Oltre Sport', pronto a partire per il ritiro della nazionale italiana di calcio in… - SkySport : Roberto #Mancini rinnova con la #Nazionale: sarà ct dell'Italia fino al 2026 - AgoCannella : @tw_fyvry @misterf_tweets @famigliasimpson @enrick81 @Tvottiano @napoliforever89 @OltreTv @CIAfra73 @Federic01996… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Italiana

... responsabile per il Sud della Fondazionedi Medicina personalizzata. L'esperto osserva: '...ovunque e ciò che conta di più è che il tasso di positività è regolarmente sotto il 3%da ...... ex medico dellastatunitense condannato all'ergastolo. Donne giovani che chiedono di ... Prima donna a capo dell'intelligenceElisabetta Belloni , già segretaria generale della ...VENEZIA. E' ancora possibile chiedere il bonus vacanze da utilizzare presso le strutture ricettive in Italia? No, il bonus vacanze poteva essere richiesto, tramite l'app IO della pubblica amministrazi ...Fabrizio Barca e Sabina De Luca hanno inviato alla task force europea un documento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza: “Il governo italiano modifichi il Pnrr e garantisca il monitoraggio aper ...