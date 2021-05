Nazionale, i convocati di Mancini per amichevole contro San Marino: esordio per Raspadori (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto Mancini ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida amichevole contro San Marino di venerdì 28 maggio alla Sardegna Arena. Si tratta di un totale di 33 giocatori, tra cui spicca il nome di Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante del Sassuolo viene così premiato per il momento positivo che sta vivendo sotto la guida di De Zerbi. Ecco la lista completa dei convocati. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Robertoha diramato la lista dei giocatoriper la sfidaSandi venerdì 28 maggio alla Sardegna Arena. Si tratta di un totale di 33 giocatori, tra cui spicca il nome di Giacomo. Il giovane attaccante del Sassuolo viene così premiato per il momento positivo che sta vivendo sotto la guida di De Zerbi. Ecco la lista completa dei. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? I convocati del Ct #Mancini per la sfida contro #SanMarino ???? (Sardegna Arena #Cagliari - 28 maggio 2… - giusmo1 : Nazionale, Mancini ha firmato fino al 2026: 'Resto in azzurro per vincere'. Ecco la lista dei convocati per l'Europ… - verratti92i : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? I convocati del Ct #Mancini per la sfida contro #SanMarino ???? (Sardegna Arena #Cagliari - 28 maggio 2021 -… - 1889milan : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? I convocati del Ct #Mancini per la sfida contro #SanMarino ???? (Sardegna Arena #Cagliari - 28 maggio 2021 -… - DouglasC_11 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? I convocati del Ct #Mancini per la sfida contro #SanMarino ???? (Sardegna Arena #Cagliari - 28 maggio 2021 -… -