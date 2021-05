Nazionale di Calcio, “Mancini ha firmato fino al 2026” annuncia Gravina, Il Ct: “Sono felice ed ottimista” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Per noi credo sia un bellissimo momento, abbiamo allungato il contratto, ci saranno tantissime manifestazioni e come ha detto il presidente non è semplice vincere, perché lo fa una sola, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato anni fa che oggi sta dando buoni frutti”. Dichiarandosi “Molto felice”, e ringraziando “la Federazione e il presidente”, Roberto Mancini ha così replicato a quanto annunciato da Gabriele Gravina, presidente federale, che oggi ha ufficializzato: “Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto da commissario tecnico della Nazionale fino al 2026“. Nazionale, Mancini: “Ora gli Europei per dire la nostra, e costruire ottime squadre per il futuro” Come ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) “Per noi credo sia un bellissimo momento, abbiamo allungato il contratto, ci saranno tantissime manifestazioni e come ha detto il presidente non è semplice vincere, perché lo fa una sola, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato anni fa che oggi sta dando buoni frutti”. Dichiarandosi “Molto”, e ringraziando “la Federazione e il presidente”, Robertoha così replicato a quantoto da Gabriele, presidente federale, che oggi ha ufficializzato: “Robertohail prolungamento del contratto da commissario tecnico dellaal“.: “Ora gli Europei per dire la nostra, e costruire ottime squadre per il futuro” Come ha ...

