Nazionale, 33 calciatori convocati. Ecco la lista (Di lunedì 17 maggio 2021) Questi i convocati azzurri:Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 maggio 2021) Questi iazzurri:Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ??? | #AccaddeOggi nel 1947 Un primato del Grande Torino che difficilmente potrà essere emulato. Dieci calciatori t… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei: 33 convocati per pre ritiro, novità Raspadori: (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il ct della nazion… - yorki66 : @CucchiRiccardo Progetti di cosa dottor Riccado, è consapevole che nella nazionale italiana dopo Del Piero e Totti… - rtl1025 : ?? Il ct della nazionale #Mancini, ha convocato 33 calciatori per l'ultimo test prima delle convocazioni ufficiali… - Andrea88699910 : @aallara @massimozampini Ma non si può fare una petizione per non mandare più i nostri calciatori in nazionale? Cio… -