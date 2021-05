Nasce la Nazionale per gli Europei: i dubbi e gli esclusi di Mancini (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel pomeriggio le convocazioni di Mancini per l’amichevole con San Marino, preludio a quelle per gli Europei: dubbi ed esclusioni Questo pomeriggio Nasce la Nazionale che proverà a ben figurare agli Europei. Roberto Mancini diramerà l’elenco dei convocati per l’amichevole di fine maggio contro San Marino: è da questa lista che saranno poi scelti i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel pomeriggio le convocazioni diper l’amichevole con San Marino, preludio a quelle per gliedoni Questo pomeriggiolache proverà a ben figurare agli. Robertodiramerà l’elenco dei convocati per l’amichevole di fine maggio contro San Marino: è da questa lista che saranno poi scelti i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

deadellacaccia : ACCORDO FRA ISPRA E SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA: NASCE IL DATABASE NAZIONALE SUI FUNGHI - BaLoRdO61 : Pensiamo a Mister Bearzot e Mister Lippi ( piu di 7/10 di nazionale juventina) signori si nasce non si divento caro Mancio hai toppato - AvezzanoTw : Parco nazionale d'#Abruzzo, #Lazio e #Molise nasce l'area contigua laziale per tutelare l'orso marsicano. I comuni… - desti_paradiso : KARAMOKO CISSE Nasce in Guinea, ma si forma calcisticamente in Italia. Attaccante poco prolifico, passa tanti anni… - simo_brg : RT @Roma: #RomaInforma 15 maggio 2021 - Nasce l'Accademia Nazionale Bruno Grandi -