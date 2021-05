Nasce il movimento ‘Giovani per Cambiare’, Di Santillo: “E’ tempo di far sentire la nostra voce” (Di lunedì 17 maggio 2021) tempo di lettura: 2 minutiSant’Arpino (Ce) – Un nuovo mood gira in città. Nasce il movimento “Giovani per cambiare”; un nome, una sigla che preannuncia palpabilmente qual è il suo intento. Il gruppo, presieduto da Aniello Di Santillo, ha come scopo principale quello di dare sostegno ai giovani e alle associazioni del territorio, portando una ventata di innovazione a Sant’Arpino. I volti del team sono: il vicepresidente Gianluca Esposito, segretario generale Michele Migliaccio, vicesegretario Raffaele Mitrano, responsabile social Fabio Fiorillo, il vice addetto all’area social e media, Luigi De Santis, Donata Chianese e il responsabile comunicazione e tesoriere, Nicola Romano. Oltre a tali cariche, a dare man forte al neo gruppo sono altri quattordici ragazzi/e del territorio santarpinese. Giovani per cambiare, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021)di lettura: 2 minutiSant’Arpino (Ce) – Un nuovo mood gira in città.il“Giovani per cambiare”; un nome, una sigla che preannuncia palpabilmente qual è il suo intento. Il gruppo, presieduto da Aniello Di, ha come scopo principale quello di dare sostegno ai giovani e alle associazioni del territorio, portando una ventata di innovazione a Sant’Arpino. I volti del team sono: il vicepresidente Gianluca Esposito, segretario generale Michele Migliaccio, vicesegretario Raffaele Mitrano, responsabile social Fabio Fiorillo, il vice addetto all’area social e media, Luigi De Santis, Donata Chianese e il responsabile comunicazione e tesoriere, Nicola Romano. Oltre a tali cariche, a dare man forte al neo gruppo sono altri quattordici ragazzi/e del territorio santarpinese. Giovani per cambiare, ...

Sant'Arpino. Nasce il movimento 'Giovani per cambiare'

