Nasce Healthcare Policy | la nuova rivista dedicata alla salute e alle sue industrie

(Di lunedì 17 maggio 2021) Arriva, nuovo progetto editoriale dedicatopolitiche dellasue. Lavanta fra gli autori David Sassoli, Stella Kyriakides, Giancarlo Giorgetti, Guido Rasi, Giovanni Tria, Gianni Letta, Paola Severino ed Emanuela Del Re. Domani, martedì 18 maggio, avrà luogo l’evento digital “(Health) State of the Union”, in cui presenteremo questaavventura editoriale (e non solo). Appuntamento18:00 sul sito di(www..it). I saluti istituzionali saranno affidati a Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, e Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della ...

SiavItalia : ??Siav #Healthcare si pone come «una Business Unit capace di soddisfare il bisogno sempre più marcato di soluzioni c…

