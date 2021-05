Nascar | Bowman vince nel poker di Hendrick a Dover

(Di lunedì 17 maggio 2021) Successo di misura per Alexsul Monster Mile di, in un tripudio per il teamche ha piazzato quattro vetture nelle prime quattro posizioni. Un riusltato riuscito solo tre volte ...

Advertising

RassegnaZampa : #Auto Nascar, a Dover esce sempre il 48: Bowman guida il trionfo Chevrolet - CorriereQ : Nascar, a Dover esce sempre il 48: Bowman guida il trionfo Chevrolet - EstebBeltramino : Nascar, a Dover esce sempre il 48: Bowman guida il trionfo Chevrolet #motori #automobilismo - Gazzetta_it : #Nascar, a #Dover esce sempre il 48: #Bowman guida il trionfo #Chevrolet - leopnd1 : Seconda vittoria stagionale e quarta in carriera ieri al @MonsterMile per @Alex_Bowman che va al 13° posto della cl… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascar Bowman

L'ordine d'arrivo della Drydene 400 di Dover, tredicesima tappa dellaCup Series 2021: 1 - Alex(Chevrolet) - Hendrick - 400 giri 2 - Kyle Larson (Chevrolet) - Hendrick - 400 3 - Chase ...48 aveva un record speciale di 11 vittorie su questa pista, tutte firmate da Jimmie Johnson, che si è ritirato dallaal termine della stagione 2020., 28enne dell'Arizona, ha continuato ...Alex Bowman ha vinto a Dover, in Delaware, la sedicesima prova del campionato Nascar 2021, la sua seconda vittoria stagionale. Il pilota della Chevrolet n.48 ha guidato la giornata trionfale dell’Hend ...Successo di misura per Alex Bowman sul Monster Mile di Dover, in un tripudio per il team Hendrick che ha piazzato quattro vetture nelle prime quattro posizioni. Un riusltato riuscito solo tre volte ne ...