Nascar, a Dover esce sempre il 48: Bowman guida il trionfo Chevrolet (Di lunedì 17 maggio 2021) Alex Bowman ha vinto a Dover, in Delaware, la sedicesima prova del campionato Nascar 2021, la sua seconda vittoria stagionale. Il pilota della Chevrolet n.48 ha guidato la giornata trionfale dell'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) Alexha vinto a, in Delaware, la sedicesima prova del campionato2021, la sua seconda vittoria stagionale. Il pilota dellan.48 hato la giornata trionfale dell'...

Advertising

Gazzetta_it : #Nascar, a #Dover esce sempre il 48: #Bowman guida il trionfo #Chevrolet - leopnd1 : Non puoi essere soddisfatto del secondo posto, cazzo! Non puoi... Mentalità di merda. #NASCAR #Dover #Drydene400 ???? - Kubicowy : RT @leopnd1: Da quanto leggo gara da far cagare le giraffe, quindi abbiamo fatto bene a stare per 2 ore e 40 minuti a Mid-Ohio con l'#IMSA.… - leopnd1 : Da quanto leggo gara da far cagare le giraffe, quindi abbiamo fatto bene a stare per 2 ore e 40 minuti a Mid-Ohio c… - leopnd1 : @Alex_Bowman The Showman vince la Drydene 400 al @MonsterMile davanti a @KyleLarsonRacin, @chaseelliott,… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascar Dover Nascar, a Dover esce sempre il 48: Bowman guida il trionfo Chevrolet Alex Bowman ha vinto a Dover, in Delaware, la sedicesima prova del campionato Nascar 2021, la sua seconda vittoria stagionale. Il pilota della Chevrolet n.48 ha guidato la giornata trionfale dell'Hendrick Motorsports, che ...

Nascar 2021, il 16 maggio a Dover si corre la Drydene 400 Sedicesimo round su 31 della Nascar 2021, il campionato americano delle derivate di serie, prima dei playoff che scatteranno a settembre. Domenica 16 maggio si corre la Dryden 400 a Dover (Delaware), 400 giri per uno sviluppo di ...

Nascar, a Dover esce sempre il 48: Bowman guida il trionfo Chevrolet La Gazzetta dello Sport NASCAR, Alex Bowman conquista Dover. Poker per Hendrick Motorsport nella Monster Mile Alex Bowman conquista il secondo acuto del 2021 nella NASCAR Cup Series. Il pilota Chevrolet conquista il primo successo in carriera a Dover, il quarto in carriera. Un finale perfetto riporta il #48 a ...

NASCAR Xfinity Series, Austin Cindric vince a Dover Austin Cindric conquista il terzo acuto del 2021 nella NASCAR Xfinity Series a Dover. Il campione in carica di casa Penske ha dato spettacolo nella fase conclusiva in cui è riuscito ad attaccare e sor ...

Alex Bowman ha vinto a, in Delaware, la sedicesima prova del campionato2021, la sua seconda vittoria stagionale. Il pilota della Chevrolet n.48 ha guidato la giornata trionfale dell'Hendrick Motorsports, che ...Sedicesimo round su 31 della2021, il campionato americano delle derivate di serie, prima dei playoff che scatteranno a settembre. Domenica 16 maggio si corre la Dryden 400 a(Delaware), 400 giri per uno sviluppo di ...Alex Bowman conquista il secondo acuto del 2021 nella NASCAR Cup Series. Il pilota Chevrolet conquista il primo successo in carriera a Dover, il quarto in carriera. Un finale perfetto riporta il #48 a ...Austin Cindric conquista il terzo acuto del 2021 nella NASCAR Xfinity Series a Dover. Il campione in carica di casa Penske ha dato spettacolo nella fase conclusiva in cui è riuscito ad attaccare e sor ...