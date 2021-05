Napoli | Di Maio | suggellato patto Pd - M5s | adesso nome valido

(Di lunedì 17 maggio 2021) Pd e M5s hanno raggiunto un "accordo ambizioso" per correre insieme alle amministrative abisogna scegliere un "" come candidato sindaco. Lo dice il ministro degli Esteri ...

Advertising

A_Di_Marino : Il ministro Di Maio ha appena annunciato che 'il M5S e il Pd correranno insieme. Adesso avanti, scegliamo un nome v… - Tanoatpi1 : @RaiSport Impara a fare il gionasta serio Varriale !!! L'immagine del calcio italiano e rovinata da gente come te c… - giovann30980358 : Ora Di Maio , con portafoglio pieno ci dice: chi ha avuto , avutu, avutu....scurdamuci u passatu , simmu a Napoli,… - Dalla_SerieA : Udinese, Gotti: 'Reagiamo sul campo dopo il Napoli' - - berto_bg : @LGramellini Domani a 90° minuto inviterà l'avvocato del Napoli, il Sindaco De Magistris, il presidente De Luca, Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Maio

Tiscali.it

Adesso avanti, scegliamo un nome valido per la città di", così in una nota il ministro Di. 17 maggio 2021...della Prima municipalità di, Francesco de Giovanni di Santa Severina. Insieme a loro, l'ex europarlamentare Enzo Rivellini, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno Domenico De, ...Dopo mesi di incontri sul territorio, dopo aver ascoltato il mondo delle imprese e la società civile, "a Napoli abbiamo suggellato un ...“Questo è il Mezzogiorno del fare”, ha esordito così Riccardo Maria Monti, manager ed imprenditore di successo, apprezzato sia in Italia che all’estero, che questa mattina ha lanciato da Napoli, attra ...