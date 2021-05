Napoli-Verona | l’ultima di serie A si giocherà domenica alle 20 45 Ecco dove vederla Canale tv e streaming

(Di lunedì 17 maggio 2021)si20.45, la lega diA ha ufficializzato il calendario delgiornata. La vittoria contro la Fiorentina, ha portato ilad avvicinare sensibilmente la qualificazione in Champions League. Dopo aver rischiato il pari, sono arrivati tre punti fondamentali per il terzo o quarto posto. Nell’ultimo match di campionato, il verdetto: Champions o Europa League. Grazie alla maggior differenza reti rispetto alla Juventus, l’eventuale arrivo a pari punti con i bianconeri potrebbe aiutare ildavanti ad una mancata vittoria dell’ultimo turno. Svantaggio azzurro invece nei confronti del Milan per quanto riguarda gli scontri diretti.A ANTICIPO SABATO 22 MAGGIO ...

A nche in caso di pareggio coi rossoneri e non vittoria delcol, la Dea sarà vice campionessa d'Italia. Invece, in caso di arrivo a pari punti con i partenopei (che si realizzerebbe ......il Cagliari ha riacceso la speranza con la Vecchia Signora che dovrà ora vincere l'ultima partita contro il Bologna sperando che una tra Milan estecchino contro Atalanta, a Bergamo, e. ...Le tre sfide che decideranno le qualificate alla Champions League in programma domenica 23 alle ore 20.45 insieme a Sassuolo-Lazio, Spezia-Roma e Torino-Benevento. Inter-Udinese alle 15. Le altre tre ...L'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini dopo il penultimo turno di campionato può tirare un sospiro di sollievo: l'accesso aritmetico alla terza ...