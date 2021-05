Napoli, pronto il nome per il dopo Koulibaly, ma c’è lo United (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Napoli ha individuato in Pau Torres un obiettivo per la prossima sessione di mercato. C’è da battere la concorrenza del Manchester United. dopo la vittoria ottenuta a Firenze nell’ultima giornata di Serie A, il Napoli ha in mano le redini del proprio futuro. Vincendo contro il Verona la Champions League sarebbe assicurata. Tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilha individuato in Pau Torres un obiettivo per la prossima sessione di mercato. C’è da battere la concorrenza del Manchesterla vittoria ottenuta a Firenze nell’ultima giornata di Serie A, ilha in mano le redini del proprio futuro. Vincendo contro il Verona la Champions League sarebbe assicurata. Tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PLEItalia : Il PLE a Napoli …tutto è pronto, si parte. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Questo Napoli con pochi ritocchi è pronto a tornare a lottare per lo scudetto - Emanuel72607325 : Gattuso alla Juve diventa una prova che a Napoli si vince il tricolore solo con uno come Diego. Rino è pronto e val… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Questo Napoli con pochi ritocchi è pronto a tornare a lottare per lo scudetto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Questo Napoli con pochi ritocchi è pronto a tornare a lottare per lo scudetto -