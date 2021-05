Napoli | prodotti alimentari e libri per i più bisognosi a La Tienda Equosolidale

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladel Vomero da tempo si è attivata per aiutare il prossimo, soprattutto chi è più in difficoltà. L’ultima iniziativa è quella di donareai senzatetto o chiunque ne avesse bisogno. Le iniziative de Lasono sempre al servizio della cittadinanza, come da sempre Salvatore D’Amico, esponente del negozio, si attiva in tal senso da tempo immemore con molte attività. Queste le parole nel post della pagina facebook La: “Sostenere la nostra bottega significa anche sostenere una visione di un mondo migliore in cui aiutare le persone meno fortunate di noi. Anche oggi il nostro amico di strada è venuto ...

