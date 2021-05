Napoli, Pd e M5s ufficializzano il patto per le amministrative: sì al candidato unico. “Il progetto del governo Conte 2 va avanti” (Di lunedì 17 maggio 2021) A Napoli il Pd e il Movimento 5 stelle sosterranno un unico candidato per le prossime amministrative. Se a Roma e, salvo sorprese, Torino, l’alleanza giallorossa fatica a decollare, diverso è nel capoluogo campagno dove i due partiti possono sperimentare il nuovo asse anche a livello locale. I dem e gli esponenti 5 stelle di Napoli si sono riuniti oggi in un bar di Posillipo e hanno chiuso l’intesa. Per il M5s erano presenti i parlamentari Alessandro Amitrano, Luigi Iovino, Gilda Sportiello, e i consiglieri di Municipalità Lorenzo Iorio e Fabio Greco, mentre per il Pd ha partecipato il segretario di Napoli Marco Sarracino, il presidente metropolitano Paolo Mancuso e la segretaria dei Gd Ilaria Esposito. Ora resta da capire chi sarà il nome capace di mettere d’accordo entrambi. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Ail Pd e il Movimento 5 stelle sosterranno unper le prossime. Se a Roma e, salvo sorprese, Torino, l’alleanza giallorossa fatica a decollare, diverso è nel capoluogo campagno dove i due partiti possono sperimentare il nuovo asse anche a livello locale. I dem e gli esponenti 5 stelle disi sono riuniti oggi in un bar di Posillipo e hanno chiuso l’intesa. Per il M5s erano presenti i parlamentari Alessandro Amitrano, Luigi Iovino, Gilda Sportiello, e i consiglieri di Municipalità Lorenzo Iorio e Fabio Greco, mentre per il Pd ha partecipato il segretario diMarco Sarracino, il presidente metropolitano Paolo Mancuso e la segretaria dei Gd Ilaria Esposito. Ora resta da capire chi sarà il nome capace di mettere d’accordo entrambi. Le ...

