Napoli, la forza è il gruppo: la gioia incontenibile di Nikita Contini (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli ieri è uscito vittorioso dal Franchi per 2-0 sulla Fiorentina. Un match delicatissimo con la quale gli azzurri, con determinazione, hanno portato a casa il massimo risultato e approfittando del passo falso del Milan si sono piazzati al terzo posto. Il Napoli di Gattuso deciderà il proprio destino. La corsa alla Champions League infatti dipenderà tutta dalle sorto del match contro il Verona. In caso di vittoria sarà matematica la qualificazione. In caso contrario il tutto sarà nelle mani di Juventus e Milan. Intanto però il gruppo si è mostrato più compatto che mai. Dopo la rete del 2-0 di Zielinski il terzo portiere Nikita Contini, mai impiegato da Rino Gattuso, è entrato in campo a festeggiare con il polacco. Un gesto che gli è valsa l’ammonizione. Un giallo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlieri è uscito vittorioso dal Franchi per 2-0 sulla Fiorentina. Un match delicatissimo con la quale gli azzurri, con determinazione, hanno portato a casa il massimo risultato e approfittando del passo falso del Milan si sono piazzati al terzo posto. Ildi Gattuso deciderà il proprio destino. La corsa alla Champions League infatti dipenderà tutta dalle sorto del match contro il Verona. In caso di vittoria sarà matematica la qualificazione. In caso contrario il tutto sarà nelle mani di Juventus e Milan. Intanto però ilsi è mostrato più compatto che mai. Dopo la rete del 2-0 di Zielinski il terzo portiere, mai impiegato da Rino Gattuso, è entrato in campo a festeggiare con il polacco. Un gesto che gli è valsa l’ammonizione. Un giallo ...

