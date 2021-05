Advertising

simonel78648503 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, gravissimo 20enne ferito da arma da fuoco #napoli - MediasetTgcom24 : Napoli, gravissimo 20enne ferito da arma da fuoco #napoli - morettweet : RT @magicabionda: Porta pure sfiga, tra l’altro. Da parecchio. Stesse nel suo e muto, che a far da spalla a condone è un attimo. Ma dopotut… - magicabionda : Porta pure sfiga, tra l’altro. Da parecchio. Stesse nel suo e muto, che a far da spalla a condone è un attimo. Ma d… - MircoTurcato : @antocarboni91 Non vorrei essere un tifoso del Napoli o Milan... Gli errori sono stati fatti da entrambi i lati ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gravissimo

ilmattino.it

... Giuseppe Orefice, è stato ferito gravemente nella serata di domenica nel complesso di palazzine popolari noto come 'legge 219' a Castello di Cisterna, in provincia di. Il giovane è stato ...Il giovane residente a, si era recato a Roma per una gita fuoriporta. Le sue condizioni sono gravissime. Roma, precipita dal Ponte Garibaldi mentre si scatta un selfie: gravissime le sue ...Esiste un mondo, di cui nessuno parla. Un mondo dove se un attaccante tira un calcio ad un difensore, l’arbitro fischia il fallo all’attaccante. E se, magari l’arbitro ...Non doveva finire così. Doveva essere la grande notte del ritorno in Champions, invece... Un incubo, l’ennesimo vissuto in questa stagione a San Siro. Incubo che, come sottolinea ...