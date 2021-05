Napoli, giovane gravemente ferito da colpo di pistola durante sparatoria (Di lunedì 17 maggio 2021) Napoli, 17 maggio 2021 " A Castello di Cisterna , nel Napoletano, un giovane di 20 anni è stato ferito gravemente da un colpo di pistola che ha raggiunto un polmone. Il fatto è accaduto ieri sera in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021), 17 maggio 2021 " A Castello di Cisterna , nel Napoletano, undi 20 anni è statoda undiche ha raggiunto un polmone. Il fatto è accaduto ieri sera in ...

Roma, in prognosi riservata il 31enne precipitato mentre scattava un selfie ... dove il 31enne è stato ricoverato in seguito all'incidente: "Il giovane presenta un quadro clinico ... L'incidente L'uomo, residente a Pomigliano d'Arco , in provincia di Napoli, e funzionario di una ...

Giovane ferito a colpi di pistola, è in pericolo di vita NAPOLI – Un giovane di 20 anni, Giuseppe Orefice, è stato ferito in modo grave da un colpo di pistola. E’ accaduto ieri sera a Castello di Cisterna, nel Napoletano, in via Nino Taranto, nel complesso ...

