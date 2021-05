Nainggolan | “Meglio tardi che mai Ci siamo svegliati tardi”

(Di martedì 18 maggio 2021) Con un post dei suoi su Instagram, il centrocampista del Cagliari, Radja, ha festeggiato la salvezza, non riservando frecciatine ad avversari e nemici. Queste le sue parole: “Ma alla fine? Quelli che pensavano il contrario… voglio fare i complimenti a tutti gli uomini della nostra squadra perchè senza co**ioni nn ce la potevamo fare… un traguardo voluto da tutti noi… ci…. mache mai…complimenti raga per una cosa quasi impossibile farla diventare possibile…”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radja(@radjal4) Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AndryDipi92 : @C19official Sabatini però ha detto che ha fatto una cagata ad andarsene e se n'è pentito. Spalletti ha voluto a t…

... questa è la terza partita in otto giorni, ma so che chiunque scenderà in campo darà ilper ... Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis,; Joao Pedro, ...Godin evivono il loro derby personale, Joao Pedro va messo anche a San Siro ma Duncan ci ispira meno. Pavoletti? Se non avete di… Milan (4 - 2 - 3 - 1): G. Donnarumma; ...Qualcuno ha creduto sul serio al secondo colpo di mercato da parte del Sona Calcio, squadra di Serie D, che tra le sue fila annovera già Maicon ...Il pari pomeridiano del Benevento con il Crotone sigla il baratro scampato. A San Siro un 0-0 a testa alta e con due palle gol Temperamento, anche con la pancia piena. Il Cagliari rimane in Serie A fi ...