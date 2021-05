“N come Nuti”: maratona-omaggio su Cine34 dedicata a Francesco Nuti (Di lunedì 17 maggio 2021) Cine34 omaggia Francesco Nuti con una rassegna dedicata, in occasione del suo 66esimo compleanno. Lunedì 17 maggio, a partire dalle ore 17.00, quattro classici e un docufilm in prima visione assoluta, raccontano l’amato attore, regista, sceneggiatore, produttore e cantante fiorentino. In seconda serata, spicca Ti vogliamo bene, Francesco Nuti, docufilm inedito diretto da Enio Drovandi. Il regista racconta a un bambino la storia di Francesco, ripercorrendo i suoi film. Nel docufilm sono presenti Annamaria Malipiero, ex compagna di Nuti e madre della loro figlia Ginevra, e Paolo Rossi. Il prologo è di Giovanni Veronesi e le musiche di Giovanni Nuti, fratello di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)omaggiacon una rassegna, in occasione del suo 66esimo compleanno. Lunedì 17 maggio, a partire dalle ore 17.00, quattro classici e un docufilm in prima visione assoluta, raccontano l’amato attore, regista, sceneggiatore, produttore e cantante fiorentino. In seconda serata, spicca Ti vogliamo bene,, docufilm inedito diretto da Enio Drovandi. Il regista racconta a un bambino la storia di, ripercorrendo i suoi film. Nel docufilm sono presenti Annamaria Malipiero, ex compagna die madre della loro figlia Ginevra, e Paolo Rossi. Il prologo è di Giovanni Veronesi e le musiche di Giovanni, fratello di ...

