N come Nuti, la maratona di Cine34 dedicata a Nuti nel giorno del compleanno (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel giorno del suo 66esimo compleanno Cine34 omaggia Francesco Nuti con una rassegna dedicata al regista toscano. Costretto dal 2006 sulla sedia a rotelle e privato della parola, Francesco Nuti rimane un artista amatissimo (come raccontato dalla figlia Ginevra anche ieri a ‘Domenica In’) e Cine34 ne approfitta per proporre, a partire dalle ore 17.00, quattro classici e un docufilm in prima visione assoluta. N come Nuti, il programma Di seguito il programma della maratona, intitolata ‘N come Nuti’. Alle 17 il primo film, Tutta colpa del paradiso, del 1985. Alle 19 andrà in onda Stregati, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 17 maggio 2021) Neldel suo 66esimoomaggia Francescocon una rassegnaal regista toscano. Costretto dal 2006 sulla sedia a rotelle e privato della parola, Francescorimane un artista amatissimo (raccontato dalla figlia Ginevra anche ieri a ‘Domenica In’) ene approfitta per proporre, a partire dalle ore 17.00, quattro classici e un docufilm in prima visione assoluta. N, il programma Di seguito il programma della, intitolata ‘N’. Alle 17 il primo film, Tutta colpa del paradiso, del 1985. Alle 19 andrà in onda Stregati, ...

Advertising

SciroccatoS : 'Soltanto una gran voglia di raccontare storie semplici, come sono appunto i casi della vita, incontri e separazion… - _PuntoZip_ : CINE34: «N COME NUTI» – maratona-omaggio nel giorno del 66° compleanno - CeccarelliL_ : CINE34: «N COME NUTI» – maratona-omaggio nel giorno del 66° compleanno - infoitcultura : Francesco Nuti: come sta dopo l’incidente? - piacalvi1 : RT @decavi81: A #DomenicaIn Ginevra la figlia del grandissimo #francesconuti . Impressionante la somiglianza somatica col papà. Madonna qu… -