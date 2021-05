Musica: Maneskin, 'Zitti e buoni' è doppio disco di platino (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - 'Zitti e buoni', il brano con cui i Maneskin hanno vinto il 71esimo Festival di Sanremo e che porteranno sul palco di Eurovision Song Contest 2021, dove rappresenteranno l'Italia, è certificato doppio disco di platino. Il singolo fa parte del nuovo album 'Teatro d'ira - Vol. I' (disco d'oro), che conta oltre 100 milioni streaming. Scritto e composto interamente dalla band 'Zitti e buoni', con i suoi oltre 45 milioni di streaming, porta alla finale dell'Eurovision, prevista per il 22 maggio a Rotterdam, il graffio rock che caratterizza l'attitudine dei Maneskin. Un brano carico che ha la dimensione live nel suo DNA, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l'Italia e l'Europa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - '', il brano con cui ihanno vinto il 71esimo Festival di Sanremo e che porteranno sul palco di Eurovision Song Contest 2021, dove rappresenteranno l'Italia, è certificatodi. Il singolo fa parte del nuovo album 'Teatro d'ira - Vol. I' (d'oro), che conta oltre 100 milioni streaming. Scritto e composto interamente dalla band '', con i suoi oltre 45 milioni di streaming, porta alla finale dell'Eurovision, prevista per il 22 maggio a Rotterdam, il graffio rock che caratterizza l'attitudine dei. Un brano carico che ha la dimensione live nel suo DNA, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l'Italia e l'Europa ...

