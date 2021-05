Musica: Maneskin, 'Zitti e buoni' è doppio disco di platino (2) (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - I concerti previsti al Palazzetto dello Sport di Roma (14 e 15 dicembre 2021) e del Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 dicembre) sono andati sold out in pochissimo tempo, e a quest'ultimo si è aggiunto un terzo show al palazzetto di Milano, previsto per il 22 marzo 2022. Il tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, farà inoltre tappa il 20 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), il 26 marzo al PalaPartenope di Napoli, il 31 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 3 aprile al Pala Alpitour di Torino, l'8 aprile al PalaFlorio di Bari e si concluderà nell'iconica Arena di Verona il 23 aprile 2022. Questo sarà un live evento che vedrà i Maneskin aprire la stagione dei grandi concerti 2022 dell'Arena. I Maneskin hanno iniziato a esibirsi live da giovanissimi nelle strade di Roma e con la loro carica fuori dal comune ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - I concerti previsti al Palazzetto dello Sport di Roma (14 e 15 dicembre 2021) e del Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 dicembre) sono andati sold out in pochissimo tempo, e a quest'ultimo si è aggiunto un terzo show al palazzetto di Milano, previsto per il 22 marzo 2022. Il tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, farà inoltre tappa il 20 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), il 26 marzo al PalaPartenope di Napoli, il 31 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 3 aprile al Pala Alpitour di Torino, l'8 aprile al PalaFlorio di Bari e si concluderà nell'iconica Arena di Verona il 23 aprile 2022. Questo sarà un live evento che vedrà iaprire la stagione dei grandi concerti 2022 dell'Arena. Ihanno iniziato a esibirsi live da giovanissimi nelle strade di Roma e con la loro carica fuori dal comune ...

