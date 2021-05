Municipio II | omofobia | siamo al fianco di chi lotta ogni giorno

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “In occasione della Giornata internazionale contro l’, la transfobia e la bifobia (IDAHOBIT), ilII ribadisce il suo fermo impegno nel garantire e promuovere i diritti umani di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e nel tutelarne l’esercizioin tutta la loro pienezza”. Cosi’ in una nota Francesca Del Bello e Carla Fermariello, rispettivamente Presidente e Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunita’ delII. “essere umano nasce libero ed eguale e il massimo impegno di una amministrazione municipale deve essere volto a garantire la pari dignita’ e il pari accesso all’esercizio pieno dei diritti fondamentali. In tutto il mondo, e anche nel nostro paese, le persone continuano a essere vittime ...

Il Comune di Boves, in occasione della giornata internazionale contro l', la bifobia e la transfobia 2021, ha esposto la bandiera arcobaleno sulla facciata del. Un segno, da parte della Giunta cittadina, di rifiuto di ogni forma di discriminazione e ...E' stata inaugurata questa mattina in piazza a Lavagna, di fianco all'ingresso del, la panchina arcobaleno, primo simbolo tangibile dell'inclusione e dell'accoglienza ...la lotta all'...Oggi si celebra la giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia. A Lavagna l’associazione culturale l’Agorà ha promosso l’inaugurazione della panchina arcobaleno in Piazza della Libe ...Il Comune di Boves, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia 2021, ha esposto la bandiera arcobaleno sulla facciata del municipio.