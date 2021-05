MTV Awards 2021: il trionfo dei Marvel Studios (Di lunedì 17 maggio 2021) I Marvel Studios continuano a macinare successi. Il plebiscito ottenuto nella notte agli MTV Awards conferma solo ciò che molti avevano già compreso: l’ intrattenimento è ormai totalmente nelle mani della Disney. Da WandaVision, passando per The Falcon and The Winters Soldier fino ad arrivare a Loki e Black Widow, nella notte tra Domenica e Lunedì sono stati tanti i premi “del pubblico” ottenuti dai Marvel Studios e le novità rese pubbliche. Nonostante il periodo di emergenza sanitaria, la cerimonia si è tenuta in presenza riconsegnandoci una parvenza di normalità. Gli MTV Movie and TV Awards, sono un prestigioso riconoscimento, che MTV assegna ogni anno alle performance e ai prodotti più apprezzati dal pubblico. Da molto tempo viene definito quasi come un premio “popolare”. La voce ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Icontinuano a macinare successi. Il plebiscito ottenuto nella notte agli MTVconferma solo ciò che molti avevano già compreso: l’ intrattenimento è ormai totalmente nelle mani della Disney. Da WandaVision, passando per The Falcon and The Winters Soldier fino ad arrivare a Loki e Black Widow, nella notte tra Domenica e Lunedì sono stati tanti i premi “del pubblico” ottenuti daie le novità rese pubbliche. Nonostante il periodo di emergenza sanitaria, la cerimonia si è tenuta in presenza riconsegnandoci una parvenza di normalità. Gli MTV Movie and TV, sono un prestigioso riconoscimento, che MTV assegna ogni anno alle performance e ai prodotti più apprezzati dal pubblico. Da molto tempo viene definito quasi come un premio “popolare”. La voce ...

