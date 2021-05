Mr Wrong cambia la data della messa in onda, non sarà più a giugno 2021! (Di lunedì 17 maggio 2021) Solo pochi giorni fa era stato stabilito che la messa in onda di Mr Wrong sarebbe stata il 14 giugno 2021, ma la chiusura anticipata del format Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi il 28 maggio cambia completamente il palinsesto. Infatti la produzione turca, che vedrà nuovamente protagonista Can Yaman accanto ad Ozge Gurel, vedrà la messa in onda della prima puntata il prossimo lunedì 31 maggio 2021 su Canale 5. Attendiamo solamente la conferma ufficiale di questa decisione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Mr Wrong spoiler, giugno 2021: il patto tra Ezgi e Ozgur Ecco quello che accadrà nella soap opera turca in partenza nel mese di giugno che vede protagonisti Can Yaman e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 maggio 2021) Solo pochi giorni fa era stato stabilito che laindi Mrsarebbe stata il 142021, ma la chiusura anticipata del format Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi il 28 maggiocompletamente il palinsesto. Infatti la produzione turca, che vedrà nuovamente protagonista Can Yaman accanto ad Ozge Gurel, vedrà lainprima puntata il prossimo lunedì 31 maggio 2021 su Canale 5. Attendiamo solamente la conferma ufficiale di questa decisione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Mrspoiler,2021: il patto tra Ezgi e Ozgur Ecco quello che accadrà nella soap opera turca in partenza nel mese diche vede protagonisti Can Yaman e ...

