Mr Wrong anticipazioni | OZGUR dà lezioni d’amore ad EZGI | ecco perché

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tra i volti di Mr, la nuova soap turca di Canale 5, ci sarà anche il dottor Serdar Öztürk (Sarp Can Köro?lu); nelle prime puntate, l’uomo innescherà infatti le attenzioni diInal (Ozge Gurel), la protagonista femminile della telenovela. Leggi anche: RADIO TEEN, serie tv su Rai Gulp e Raiplay: cast, trama, streaming,Mr, trame: il primo incontro tra Serdar eLeindicano che tutto partirà tre mesi dopo l’improvvisa rottura trae il fidanzato Soner (Taygun Sungar), che la donna scaricherà dopo averlo trovato in compagnia dell’amante. In quel preciso giorno, la Inal verrà infatti sbattuta fuori casa dall’ex e finirà addirittura per essere investita proprio da ...

Advertising

redazionetvsoap : #MrWrong #Anticipazioni Ecco le prime 'lezioni d'amore'... - Angela31812403 : Interessante articolo su #MrWrong in particolare su #ÖzgeGürel #Ezgi #CanYaman #Özgür ? - MyKingCanYaman1 : RT @M0NIETTA: ?? | Comingsoon | 15.05.2021 | ?? Mr Wrong, Ozge Gurel è Ezgi Inal: Focus sulla Protagonista della Soap. #CanYaman #ÖzgeGürel… - Donatacatani : RT @M0NIETTA: ?? | Comingsoon | 15.05.2021 | ?? Mr Wrong, Ozge Gurel è Ezgi Inal: Focus sulla Protagonista della Soap. #CanYaman #ÖzgeGürel… - netsirklove : RT @M0NIETTA: ?? | Comingsoon | 15.05.2021 | ?? Mr Wrong, Ozge Gurel è Ezgi Inal: Focus sulla Protagonista della Soap. #CanYaman #ÖzgeGürel… -

Ultime Notizie dalla rete : Wrong anticipazioni

Tv Soap

Mr, Ezgi Inal è la Protagonista della nuova Soap Nota al pubblico italiano per aver interpretato Öykü Acar in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la bella e talentosa Ozge Gurel si è trovata a ...quindi le reti Mediaset si preparano all'arrivo di un'altra storia d'amore che, stando alle ... Volete sempre rimanere aggiornati su tutte le novità e ledi questa soap turna? Ecco ...Mr. Wrong – Lezioni d’amore è una serie televisiva turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. In Italia la serie andrà in onda su Canale 5 dal 31 maggio 2021 in daytime e dal 14 giugno 2021 in pri ...Anticipazioni Daydreamer dal 17 al 21 maggio: le trame rivelano che Can inzia ad avere dei ricordi di lui e Sanem, ma arrivano problemi.