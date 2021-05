MotoGP | classifica costruttori | Ducati davanti a tutti inseguita da Yamaha

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il Gran Premio di Francia corso a Le Mans ha riservato diverse emozioni nel suo svolgimento. La quinta corsa del Motomondiale, infatti, si è impreziosita dalla “caduta” dei due contendenti principali per il titolo di questo inizio di campionato. A vincere è stato Jack Millera Johann Zarco. Solo terzo Fabio Quartararo che ha preceduto il rivale Francesco Bagnaia. Questa griglia di arrivo determina, nonostante una gara al di sotto delle aspettative, il sorpasso in vetta del francese nei confronti dell’italiano. Come cambia, quindi, inla? Lacontinua a tenere il primato delle operazionidalla: la situazione dopo cinque ...

Advertising

SorgentePas002 : classifica dopo GpFrancia 16mag. - infoitsport : MotoGP Francia, classifica Piloti: Quartararo torna leader dopo Le Mans - AlessioBrogini : Grandissimo #ValentinoRossi . Lo davano tutti per spacciato e, invece, ha appena agganciato Luca Marini e Miguel Ol… - infoitsport : MotoGP Le Mans 2021, risultato gara: vince Miller. Classifica e calendario - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: grande Bagnaia, -1 da Quartararo! Rossi in ripresa. Classifica Mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP classifica

... ha detto Petrux, consapevole che c'è molto lavoro da fare per riportare in alto una Ktm che deve ringraziare questi piccoli exploit, al fine di non veleggiare all'ultimo posto nella...Poteva essere una grande domenica per Aprilia a Le Mans. In una gara partita asciutta e ... Con 58 punti Di Giannantonio rimane 5º ingenerale, a 29 lunghezze dal leader Gardner. ...Danilo Petrucci ha ottenuto un buon risultato a Le Mans, ma è l'unica soddisfazione nel pieno di una crisi tecnica che ha travolto Ktm ...Un trio di piloti in sella alle Ducati sta animando la lotta mondiale, in un tre contro uno che mette sotto pressione il leader in classifica Fabio Quartararo ...