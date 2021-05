Morto il calciatore Filippo Viscido: trovato impiccato nel garage. Era fermo per il Covid (Di lunedì 17 maggio 2021) Battipaglia (Salerno) - Il mondo del calcio campano è in lutto. E' stato trovato Morto Filippo Viscido , cresciuto nel vivaio della Cavese e con trascorsi in numerose squadre del sud, in primis l'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 17 maggio 2021) Battipaglia (Salerno) - Il mondo del calcio campano è in lutto. E' stato, cresciuto nel vivaio della Cavese e con trascorsi in numerose squadre del sud, in primis l'...

