Monza-Cittadella in tv: data, orario e diretta streaming ritorno semifinale playoff Serie B (Di lunedì 17 maggio 2021) La data, l’orario e le informazioni sulla diretta tv e streaming di Monza-Cittadella, match valido per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B 2020/2021. Tutto pronto allo stadio Brianteo a tre giorni di distanza dall’andata per questa sfida che regalerà a una delle due il pass per la finale. Appuntamento alle ore 20.45 di giovedì 20 maggio, diretta in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Chi riuscirà ad avere la meglio? IL REGOLAMENTO IL TABELLONE DEI playoff SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) La, l’e le informazioni sullatv edi, match valido per ildelle semifinalidiB 2020/2021. Tutto pronto allo stadio Brianteo a tre giorni di distanza dall’anper questa sfida che regalerà a una delle due il pass per la finale. Appuntamento alle ore 20.45 di giovedì 20 maggio,in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Chi riuscirà ad avere la meglio? IL REGOLAMENTO IL TABELLONE DEISportFace.

Advertising

Nicco_D612 : Tra Lecce, Cittadella, Monza e Venezia chi vorreste in A e perché ? - GPerezValdivia : Monza vs Cittadella en playoff por ascenso a Serie A @ninomangravita - HCE__ : RT @bennygiardina: Cittadella-Monza, ovvero l'ultimo monte ingaggi della Serie B contro il secondo. In lotta per la promozione in A. - ACMonzaBrasil : BOLA ROLANDO ???? Cittadella x Monza ???? #ACMonza ??? - bennygiardina : Cittadella-Monza, ovvero l'ultimo monte ingaggi della Serie B contro il secondo. In lotta per la promozione in A. -