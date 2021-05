Monza, che batosta! Gli scatti della disfatta col Cittadella (Di lunedì 17 maggio 2021) Con una tripletta Enrico Baldini ha schiantato il Monza. Il Cittadella si è imposto per 3 - 0 sulla squadra di Brocchi che adesso dovrà compiere un miracolo per superare il turno. Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) Con una tripletta Enrico Baldini ha schiantato il. Il Cittasi è imposto per 3 - 0 sulla squadra di Brocchi che adesso dovrà compiere un miracolo per superare il turno.

Advertising

DAZN_IT : Tripudio Cittadella: è 3?-0? sul Monza Che tripletta per Enrico Baldini ??? #SerieBKT #DAZN - bornjuventino : Ma non è che ci si aspettava la finale playoff di B Monza-Lecce e poi ci troviamo Venezia-Cittadella? #SerieB - 107DELPIERISTA : Il Monza ha perso 3-0 .. mi consenta di dire cribbio che soddisfazione!! - ArmandaGelsomin : RT @DAZN_IT: Tripudio Cittadella: è 3?-0? sul Monza Che tripletta per Enrico Baldini ??? #SerieBKT #DAZN - hbk_89 : RT @Federicosala92: Ciccio D’Errico c’era in Serie D quando @ACMonza galleggiava tra i semiprofessionisti. Oggi è il capitano. È passata… -