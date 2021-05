Monte di Pietà e la sua Cappella restino patrimonio della città di Napoli, l’appello di Unisin Campania (Di lunedì 17 maggio 2021) “Come non pensare al palazzo del Monte di Pietà e alla sua Cappella, di proprietà di Intesa Sanpaolo, nella Giornata internazionale dei Musei… L’edificio si trova in via san Biagio dei Librai, nel decumano inferiore della antica città greco-romana, nel Centro storico di Napoli. Un patrimonio storico e pubblico di Napoli, che rappresenta da secoli anche un pezzo della sua storia, sta per passare in mani private.Sarebbe opportuno che le Istituzioni, lo Stato o la Regione, esercitassero in caso di vendita il diritto di prelazione, previsto dalla legge, sull’immobile, così da prevedere la sua fruizione pubblica, magari come sede museale. Potrebbe essere l’occasione di una rinascita e di sviluppo per l’intera zona, con la creazione di un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) “Come non pensare al palazzo deldie alla sua, di proprietà di Intesa Sanpaolo, nella Giornata internazionale dei Musei… L’edificio si trova in via san Biagio dei Librai, nel decumano inferioreanticagreco-romana, nel Centro storico di. Unstorico e pubblico di, che rappresenta da secoli anche un pezzosua storia, sta per passare in mani private.Sarebbe opportuno che le Istituzioni, lo Stato o la Regione, esercitassero in caso di vendita il diritto di prelazione, previsto dalla legge, sull’immobile, così da prevedere la sua fruizione pubblica, magari come sede museale. Potrebbe essere l’occasione di una rinascita e di sviluppo per l’intera zona, con la creazione di un ...

