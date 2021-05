Mohoric dimesso dall' ospedale | il video della tremenda caduta al Giro

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ciccone sfiora l'impresa ed è ora quarto nella generale. Fiato sospeso per lo sloveno. finito in: poi il sollievo di ANGELO COSTA

Ciccone sfiora l'impresa ed è ora quarto nella generale. Fiato sospeso per lo sloveno. finito in ospedale: poi il sollievo di ANGELO COSTAstatoieri sera dall'ospedale di Avezzano (L'Aquila) il corridore sloveno Matejdella Bahrain Victorious, caduto in discesa durante la tappa abruzzese del Giro d'Italia verso Campo Felice. L'...PESCARA – Sono 20 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 8 e 69 anni, emersi dall’analisi di 787 tamponi molecolari e 405 test antigenici: il tasso di ...Il giorno del Giro d’Italia, la carovana rosa è scattata da Piazza Duomo dopo le 13,30. Oggi il Giro saluta L’Aquila e l’Abruzzo, per tre giorni protagonista della corsa rosa. Maglie, cappellini, pall ...