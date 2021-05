Miwa Energia | espugnata Cercola | testa subito ad Angri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento (Sa) – Vittoriosa lanella sfida di ieri a. Nella seconda gara valida per la fase 2 del campionato, detta ad orologio, gli uomini di Coach Annecchiarico portano a casa i 2 punti con il risultato di 62-72. Solita prova d’orgoglio in difesa per Murolo e compagni che nella gara contro gli ex Greco e Rianna hanno messo in campo tutta l’esperienza necessaria con alcune accelerate che hanno sancito la vittoria. Primo quarto, infatti, a favore dei padroni di casa che chiudono sul 14-12 ma subiscono il ritorno dellache prima dell’intervallo piazza un sonoro 15-26 staccando gli avversari. Al rientro ancoraprova a dire la sua recuperando ben 4 punti a fine terzo quarto (19-15) ma perdendone poi cinque sulla sirena con i cinghiali sanniti ...